Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Кузьменко помог «Калгари» переиграть «Анахайм»

close
100%
Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» оказался сильнее »Анахайм Дакс».

Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 6:3. В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко. Еще по разу отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари. У проигравшей команды голы на свой счет записали Сэм Коланьэло, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер.

Обе команды досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и завершат сезон по истечении регулярного чемпионата.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Вячеслав Фетисов упрекнул в идиотизме руководителей Федерации хоккея Словакии.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами