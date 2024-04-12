Назван фаворит поединка между Царукяном и Оливейрой на турнире UFC 300

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданием по поводу поединка на турнире UFC 300 между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Его слова передает «Чемпионат».

«Думаю, что Царукян победит. Он, во-первых, больше хочет победить, это 100%. И если Оливейра не поймает его на удушающий, допустим, то ему особо нечего будет противопоставить Арману, потому что Царукян — крепкий боец во всех компонентах. Только если Оливейра поймает где-то на удушающий, больше особых вариантов у него не вижу», — сказал Василевский.

Поединок между ними пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

34-летний бразилец провел за свою карьеру 44 боя, в 34 из которых одержал победу.

Ранее сообщалось, что Царукяна освистали в США.