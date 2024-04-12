В Москве завершились чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

Чемпионат и первенство России прошли с 6 по 12 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо» при поддержке Минспорта и Москомспорта.

Всего в соревнованиях приняло участие 2653 спортсмена, 500 из них состязались в профессиональном этапе турнира с призовым фондом 1,8 млн руб.

Победителями в пяти официальных дисциплинах фитнес-аэробики стали команды «Лада Фристайл» (Тольятти) – степ-аэробика, «Скарлет Роузес» (Москва) – аэробика, «Эскью-данс» (Москва) – аэробика 5 человек, «Прайд Крю» (Красноярск) – хип-хоп и «Смёрф Крю» (Красноярск) – хип-хоп большая группа.

Также на турнире прошли состязания по новым дисциплинам, разработанным Федерацией фитнес-аэробики России (ФФАР): степ-аэробика дуэт, степ-аэробика малая группа, степ-аэробика большая группа, танцевальная аэробика большая группа, хип-хоп дуэт, хип-хоп малая группа, хип-хоп баттл и силовая аэробика (соло, дуэты и малая группа).

«Прошедший турнир стал наиболее масштабным российским стартом по фитнес-аэробике за последние годы, – говорит Татьяна Полухина, президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР).

По ее словам, Заметно вырос уровень участников, особенно хочется отметить команды из Поволжья, Республики Мари Эл, Челябинска, Подмосковья. «Однако самая серьезная конкуренция в этот раз, пожалуй, была в хип-хопе – на турнир зарегистрировались около тысячи спортсменов», — заключила она.

В рамках чемпионата и первенства прошла Конвенция по фитнес-аэробике, организатором которой также выступила ФФАР. Тренеры, инструкторы, учителя физкультуры приняли участие в программе повышения квалификации. С лекциями и мастер-классами выступили ведущие эксперты в области фитнес-аэробики, среди которых Галина Замыцкова, главный тренер сборной команды России по фитнес-аэробике, и Светлана Лебедева, тренер многократного чемпиона по степ-аэробике команды «Экстрим».

На трибунах чемпионата и первенства присутствовали школьники, занимающиеся фитнес-аэробикой на уроках физкультуры. Их преподаватели прошли дополнительное обучение по школьным модулям аэробика и хип-хоп.

Впервые в чемпионате и первенстве по фитнес-аэробике приняли участие команды из фитнес-клубов. По словам Татьяны Полухиной, взаимодействие с фитнес-клубами, организация любительских турниров являются одним из приоритетных направлений деятельности федерации: «Уже сегодня, по данным Минспорта России, фитнес-аэробика занимает шестое место среди самых популярных в России видов спорта и первое место среди неолимпийских видов спорта. Наша задача – продолжать развивать наш вид как массовый спорт, в котором могут реализовать себя как профессионалы, так и любители».