Россиянин забил в дебютном матче за футбольную сборную Англии U16

Родившийся в Дагестане, но живущий в Англии футболист Амир Ибрагимов дебютировал за национальную юношескую команду этой страны U16.

16-летний Ибрагимов вышел на замену в товарищеском матче против сборной Италии. За шесть минут до окончания встречи он забил гол, который стал победным. Англичане обыграли своих сверстников со счетом 2:1.

Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда».

30 августа 2022 было объявлено, что уроженец Дагестана Ибрагимов продлил контракт с «МЮ» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет, когда получит право подписать профессиональный контракт. В том же месяце Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии.

Ибрагимов также периодически выступает за команду до 18 лет. За нее он провел семь матчей и отметился двумя результативными передачами.

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