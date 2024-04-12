«Спартак» лишился четырех игроков перед игрой с «Сочи»

«Спартак» прибыл в Сочи на матч чемпионата России без четырех футболистов. Об этом клуб сообщил «Евро-Футбол.Ру».

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально — Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», — цитирует клуб издание.

13 апреля на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Спартак». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Лидером чемпионата продолжает оставаться «Зенит». Сине-бело-голубые на одно очко опережают идущий вторым «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее было названо условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля.