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«Спартак» лишился четырех игроков перед игрой с «Сочи»

Мартинс, Мозес, Зобнин и Зорин не сыграют за «Спартак» в матче с «Сочи»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

«Спартак» прибыл в Сочи на матч чемпионата России без четырех футболистов. Об этом клуб сообщил «Евро-Футбол.Ру».

«Команда благополучно добралась до Сочи. В Москве остались футболисты, которые по рекомендации медицинского штаба продолжают работать индивидуально — Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Роман Зобнин и Даниил Зорин», — цитирует клуб издание.

13 апреля на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Спартак». Начало матча в 14:00 по московскому времени.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах. В минувшем туре подопечные Гильермо Абаскаля одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Лидером чемпионата продолжает оставаться «Зенит». Сине-бело-голубые на одно очко опережают идущий вторым «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее было названо условие, при котором «Спартак» уволит Абаскаля.

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Футбол. Чемпионат России
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