«Унизительные вещи, позорище»: глава Федерации борьбы России о призывах Украины

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал призывы Национального олимпийского комитета Украины не допустить российских борцов на Олимпиаду в Париж. Его слова передает ТАСС.

«К сожалению, мы видим эти унизительные вещи, позорище, в которое наших братьев превращает политическое руководство Украины, которые тиражируют эту унизительную процедуру. Это же не вчера появилось.

Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что решение о поездке на Олимпиаду будет максимально взвешенным, оно ни в коей степени не должно идти вразрез с интересами государства и чаяниями людей», — сказал Мамиашвили.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее российский спортсмен назвал Олимпиаду важным соревнованием.