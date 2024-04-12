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Украина призвала МОК не допустить нескольких российских спортсменов на ОИ

НОК Украины призвал МОК не пускать российских борцов на Олимпиаду

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kovop/Shutterstock

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, с просьбой не допустить до Игр в Париже некоторых российских борцов. Соответствующий документ появился на официальном сайте организации.

Украинская сторона считает, что борцы нарушили правило нейтралитета. Так НОК Украины предлагает не пускать на Олимпийские игры Заурбека Сидакова, Артура Найфонова, Ванессу Каладинскую, Заура Угуева, Миладу Алирзаеву, Сергея Семенова, Надежду Соколову, Алину Касабиеву, Ханум Велиеву и Наталью Малышеву.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее российский спортсмен назвал Олимпиаду важным соревнованием.

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