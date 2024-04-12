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Фанат избил хлыстом футболиста из чемпионата Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии фанат отхлестал плетью футболиста «Аль-Иттихада» Хамдаллу

Болельщик отхлестал марокканского футболиста «Аль-Иттихада» Абдерразака Хамдаллу после поражения команды в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

11 апреля «Аль-Иттихад» разгромно уступил «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка Саудовской Аравии со счетом 1:4. Хамдалла стал автором единственного гола своей команды.

После завершения встречи Хамдалла подошел к трибуне с болельщиками. Он повздорил с ними и облил их водой. После этого один из фанатов, одетый в традиционную арабскую робу, хлыстом дважды нанес удары по футболисту. За Хамдаллу заступились его партнеры по команде, они хотели попасть на трибуну и наказать фаната. Работникам стадиона удалось утихомирить стороны и оттащить участников в разные стороны.

Хамдалла выступает за «Аль-Иттихад» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за команду 35 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей.

На счету 33-летнего футболиста 21 матч в составе сборной Марокко.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», набрав 47 очков, идет на четвертом месте в турнирной таблице. Лидером является «Аль-Хиляль», у которого 77 очков.

Ранее в «Родине» заявили, что к ним может присоединиться Роналду.

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