Европейская сборная не будет приглашать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира

Федерация хоккея Словакии приняла решение не приглашать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на чемпионат мира, который пройдет в Чехии, передает Федерация хоккея Словакии.

«В связи с тем, что словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны по разным причинам для нужд сборной, было принято решение не вызывать их в команду», — говорится в заявлении.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Сборная России в последний раз принимала участие на чемпионате мира в 2021 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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