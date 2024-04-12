Гендиректор тульского «Арсенала»: первый раз слышу об интересе к Дзюбе

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что об интересе клуба к Артему Дзюбе он узнал из прессы, передает Sport24.

«Из прессы узнал об интересе нашего клуба к Дзюбе. Первый раз слышу об этом. У нас сейчас другие приоритеты», — сказал Зотов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют против столичного ЦСКА. Матч пройдет 13 апреля.

Ранее в «Химках» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы.