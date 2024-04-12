Заместитель министра спорта РФ об отношении МОК к Играм дружбы: плевать на них

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сказал, что Игры дружбы состоятся, несмотря на давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Матч ТВ».

«Извините за грубые слова, но плевать на них. Мы никому ничего не должны доказывать. Мы проводим турнир так, как считаем нужным. Они доступны всем нормальным спортсменам», — сказал Байсултанов.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в РПЦ оценили молитву Томаса Баха за отмену Игр дружбы.