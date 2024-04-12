Российского бойца UFC освистали в США

Российского бойца Армана Царукяна освистали в Лас-Вегасе во время пресс-конференции перед турниром UFC 300, передает Metaratings.

Во время выступления Царукяна публика гудела и освистывала российского спортсмена, которому приходилось брать паузы в своей речи.

Чарльз Оливейра и Царукян встретятся друг с другом в апреле 2024 года на турнире UFC 300. Для российского бойца этот поединок станет 24-м в карьере (20 побед, 3 поражения). Оливейра провел 44 боя, в которых одержал 34 победы. Поединок пройдет 14 апреля.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде, когда Царукян отправил своего оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году. Тогда Царукян потерпел поражение.

Ранее Царукян заявил, что в UFC он представляет Армению.