Дзюбу сравнили с Comedy Club

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов сравнил форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбу с Comedy Club, передает «Чемпионат».

«Когда Слуцкий играл какие-то сценки в КВН, получалось не так смешно, как у его друга Дзюбы. Вот Дзюбы и Ролана Гусева юмор по мне. Мне больше нравится Comedy. А кому-то ближе КВН — более культурный юмор», — сказал Таранов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет уехать в Китай.