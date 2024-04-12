Стало известно, зачем Холанд зашел в раздевалку «Реала» после матча ЛЧ

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча Лиги чемпионов, чтобы попросить футболку Луки Модрича, передает Mundo Deportivo.

Холанд побеседовал с Модричем, назвав хорвата легендой.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.

Гости открыли счет уже на второй минуте. Отличился Бернарду Силва. Через десять минут Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота. Еще через две минуты мадридцы вышли вперед благодаря голу Родриго.

В середине второго тайма дальний удар Фила Фодена восстановил равновесие в счете, а через несколько минут Йошко Гвардиол вывел «Сити» вперед, забив свой первый мяч за английскую команду. Федерико Вальверде на 79-й минуте установил окончательный счет.

Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны полем домашнего стадиона.