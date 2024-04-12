Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, зачем Холанд зашел в раздевалку «Реала» после матча ЛЧ

Mundo Deportivo: Холанд зашел в раздевалку «Реала» после ЛЧ за футболкой Модрича

close
100%
Carl Recine/Reuters

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил раздевалку мадридского «Реала» после первого матча Лиги чемпионов, чтобы попросить футболку Луки Модрича, передает Mundo Deportivo.

Холанд побеседовал с Модричем, назвав хорвата легендой.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:3.

Гости открыли счет уже на второй минуте. Отличился Бернарду Силва. Через десять минут Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота. Еще через две минуты мадридцы вышли вперед благодаря голу Родриго.

В середине второго тайма дальний удар Фила Фодена восстановил равновесие в счете, а через несколько минут Йошко Гвардиол вывел «Сити» вперед, забив свой первый мяч за английскую команду. Федерико Вальверде на 79-й минуте установил окончательный счет.

Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны полем домашнего стадиона.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами