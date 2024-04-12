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Российский хоккеист вышел на второе место по очкам в одном сезоне среди европейцев в НХЛ

Кучеров вышел на второе место по очкам в одном сезоне среди европейцев в НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на чистое второе место по очкам в одном сезоне среди европейцев в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 12 апреля Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (3:2 Б).

Теперь на счету Кучерова 141 очко в текущем сезоне. По этому показателю он обогнал Петера Штястны (139). Лидирует по этому показателю среди европейцев Яромир Ягр (149).

Кучеров упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на три очка.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 76 матчей, отметившись 43 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 137 очка (51+86). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 очками (31+99). В топ-5 лучших бомбардиров входит российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идет на четвертом месте, в его активе 117 очков (47+70).

Ранее российский хоккеист стал звездой недели в НХЛ.

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