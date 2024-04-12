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Смолову предсказали еще два года профессиональной карьеры

Экс-тренер «Сочи» Точилин предсказал Смолову еще два года футбольной карьеры

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ФК «Динамо»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин в интервью Legalbet заявил, что нападающий московского «Динамо» Федор Смолов способен показать еще два года высококлассного футбола.

«По моему мнению, у Смолола достаточно сил и мастерства, чтобы играть и приносить пользу на высоком уровне еще два года. Тот факт, что он стал реже попадать в состав, — это решение тренера «Динамо», который видит на его месте Тюкавина», — заявил Точилин.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

Ранее игру «Краснодара» и «Зенита» назвали чемпионской.

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