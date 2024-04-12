Игру «Краснодара» и «Зенита» назвали чемпионской

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» может стать определяющим в борьбе за чемпионство.

«В ближайшем туре встретятся два претендента на титул в нынешнем сезоне, поэтому в каком-то стиле эта игра может стать чемпионской. По моим ощущениям, фаворита в этом матче нет. У нас в лице в целом непредсказуемый футбол, команда-фавориты могут запросто проиграть аутсайдерам. Поэтому победит тот, кто окажется лучше готов», — заявил Колосков.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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