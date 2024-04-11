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«Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» на выезде в матче Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука разгромила «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги Европы

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Molly Darlington/REUTERS

Итальянская «Аталанта» обыграла на выезде английский «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе итальянцев точными ударами отметились Марио Пашалич и Джанлука Скамакка, который оформил дубль.

Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 90-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный поединок пройдет в Бергамо 18 апреля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Атлетико» обыграл «Боруссию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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