Стало известно, почему «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

Хоккейный тренер Владимир Юрзинов в интервью Legalbet заявил, что ярославский «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина благодаря травме голкипера челябинского «Трактора» Зака Фукале.

Фукале занимал роль основного вратаря «Трактора» в плей-офф и травмировался в первом полуфинальном матче.

«Из-за потери Фукале команда психологически рассыпалась. После яркой серии с «Динамо» «Трактор» было не узнать. Надо было потерю вратаря как-то по-другому обыграть. Надо было вести себя более уравновешенно. Популистские заявления ни к чему хорошему не ведут», — заявил Юрзинов.

8 апреля «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл «Трактор» со счетом 3:0. Благодаря этой победе ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина. Во втором полуфинале «Металлург» играет с «Автомобилистом». После пяти матчей счет 3:2 в пользу «Магнитки».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели в первом раунде.

Ранее стало известно, что может помешать «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина.