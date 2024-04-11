«Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом

Пресс-служба «Спартака» объявила на официальном сайте команды об уходе технического директора клуба Пола Эшуорта.

«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в сообщении.

Англичанин занял должность спортивного в московском клубе в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года Эшуорт стал техническим директором.

До этого он работал в «Астане» и «Брайтоне». Эшуорт также успел поработать в Латвии, где женился на гражданке этой страны.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

В следующем матче чемпионата России москвичи сыграют на выезде с «Сочи».

Ранее тренер «Лацио» отказался возглавить «Спартак».