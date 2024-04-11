В «Зените» оценили игру новичка команды Педро

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев похвалил новичка клуба Педро, передает «Спорт-Экспресс».

«Он отлично играет и будет прогрессировать и дальше», — сказал Медведев.

Педро провел в Российской премьер-лиги четыре матча, отметившись одним забитым мячом. 7 апреля точный удар Педро принес «Зениту» победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе сине-бело-голубых точным ударом отметился Педро, который отличился на 42-й минуте.

«Зенит» после этой победы вернул себе лидерство в чемпионате России, набрав 44 очка. Второе место занимает «Краснодар», имея в активе 43 балла. Третью строчку занимает московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

Также Педро отметился дублем в первом матче 1/2 финала Кубка России против московского «Спартака» (2:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком».