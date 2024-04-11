В РФС не почувствовали рост цен на продукты

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что он не ощущает рост цен на продукты, Sport24.

«Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все. Мы в нашем возрасте потребляем мало», — сказал Колосков.

Также он отметил, что ему нет дела до цен на яйца из-за-того, что ему на всю семью нужно 10 яиц в месяц.

«Яйца, печень, картошка — не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что», — добавил Колосков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее московский «Спартак» призвали назначить Александра Мостового главным тренером.