Стала известна зарплата Месси в «Интер Майами»

Аргентинский футболист клуба «Интер Майами» зарабатывает за сезон €19,2 млн. Об этом сообщает издание O Tempo.

Отмечается, что Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС. Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года.

20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел шесть матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

В ночь на 11 апреля «Интер Майами» уступил в ответном четвертьфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ мексиканскому «Монтеррею». Мексиканский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира. Первый матч между командами завершился со счетом 2:1.

К 64-й минуте «Монтеррей» вел со счетом 3:0 благодаря голам Брэндона Васкеса, Германа Бертераме и Хесуса Гальярдо. На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Жорди Альбы. На 85-й минуте Диего Гомес с передачи Лионеля Месси отыграл один мяч. Аргентинец провел встречу полностью.

Ранее Месси сравнили с одержимым гномом с лицом дьявола.