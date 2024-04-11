Губерниев рассказал, можно ли считать хоккеиста Овечкина предателем

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нападающем клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александре Овечкине, назвав его посланником российского спорта, передает News.ru.

«Играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта. Только идиот может назвать его предателем», — сказал Губерниев.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 33 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Баффало».

Ранее легенда «Вашингтона» поздравил Овечкина с уникальным рекордом.