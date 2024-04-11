«Открой свои чертовы глаза и сделай что-нибудь»: Медведев прошелся по судьям в Монако

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) российский теннисист Карен Хачанов обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5. Во время матча первая ракетка России снова накричал на судей.

«Это хренов аут! Он не знает, как судить. Кто за это отвечает? Вчера — аут, сегодня — аут. Этот судья в очках — зачем ему очки? Он все равно ничего не видит! Он не должен судить никогда. 5:5, 15:30 — и он не видит аут на грунте?! Камера снимает, ответь мне! Кто понесет ответственность за это? Я сейчас проиграл гейм из-за этого! Открой свои чертовы глаза и сделай что-нибудь!» — сказал Медведев.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее стало известно, как теннисист Медведев оскорбил судей на турнире в Монте-Карло.