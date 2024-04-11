Американский боец UFC заявил, что хотел бы видеть на ОИ недопущенного россиянина

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бо Никал высказался о недопуске российского борца Абдулрашида Садулаева на Олимпийские игры в Париж. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Знаешь, я думаю, это немного грустно, потому что ты хочешь, чтобы на Олимпиаде состязались лучшие парни. И очевидно, что Садулаев — один из лучших в мире. Хочется увидеть, кто из них лучший, и мне бы хотелось, чтобы он смог там соревноваться. Так что да... грустно это видеть», — сказал Никал.

Садулаев пропустил лицензионный турнир и не сможет отобраться на Олимпиаду.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее борец из США поддержал россиянина, которого отстранили от Олимпиады.