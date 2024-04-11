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«Он сошел с ума»: Тарасова о словах главы МОК Баха

Тарасова заявила, что глава МОК Бах сошел с ума

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о последних словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова передает ТАСС.

«Я не видела этого видео, не читала об этом, но если это действительно так, то он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — сказала Тарасова.

Бах снова был в эпицентре розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Чиновник в разговоре с ними признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он произнес молитву, которая, по его мнению, должна помочь срыву проведения Игр дружбы в России.

Бах неоднократно от имени МОК выступал против проведения Игр дружбы. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)). Среди предполагаемых участников — страны Латинской Америки — Куба, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Эквадор и страны арабского региона.

Ранее ООН призвали разобраться в заявлениях МОК и Баха.

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