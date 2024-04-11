Российского пловца лишили нейтрального статуса перед Олимпиадой

Российский пловец вольным стилем Иван Гирев лишился статуса нейтрального спортсмена перед Олимпийскими играми в Париже. Международная федерация плавания (World Aquatics) исключила спортсмена из списка.

Его фамилия больше не фигурирует в списке нейтральных спортсменов. Гирев был единственным российским атлетом в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде.

На Олимпийских играх в Токио Гирев завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Также он является серебряным призером чемпионатов мира на длинной (2019) и короткой (2018) воде в эстафете 4×200 м кролем, двукратным чемпионом Европы.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее глава МОК помолился, чтобы Игры дружбы не состоялись.