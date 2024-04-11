Стало известно, как увеличение лимита на легионеров в КХЛ повлияет на российских игроков

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист Андрей Потайчук, работавший в Континентальной хоккейной лиге в тренерских штабах санкт-петербургского СКА и московского «Спартака», высказался об увеличении со следующего сезона КХЛ лимита на легионеров с трех человек до пяти, отметив, что это может пойти на пользу молодым российским игрокам.

«С лимитом в три легионера наши хоккеисты получили шанс проявить себя. С другой стороны, тут зависит, какие иностранные хоккеисты приезжают в КХЛ. Если это качественный игрок, то это плюс. Легионер должен быть лидером. Да, лимит в пять человек большой, но я бы в КХЛ приглашал очень качественных хоккеистов, которые бы приносили пользу своим клубам и были бы примером для молодых ребят. Как мы в свое время учились у наших легендарных игроков: как они готовились к играм, как тренировались, как вели себя на льду — брали все самое лучшее. В минувшем регулярном чемпионате многие легионеры были лидерами своих команд», — цитирует Потайчука Legalbet.

Потайчук выделил в качестве примера большого вклада в игру команды со стороны легионеров екатеринбургский «Автомобилист», который в данный момент играет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорском «Металлурге», где счет в серии равный — 2-2.

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