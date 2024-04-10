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Клопп допустил завершение тренерской карьеры

Главный тренер «Ливерпуля» Клопп допустил, что он завершит тренерскую карьеру

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David Klein/Reuters

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что он завершит тренерскую карьеру после ухода из команды, передает Sports Brief.

«На данный момент я не планирую продолжать карьеру тренера. Можете спросить меня через год, но сейчас — нет», — сказал Клопп.

Немецкий специалист работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после окончания текущего сезона.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 71 очко.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» хотят видеть Клоппа на посту тренера клуба.

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