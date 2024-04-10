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Названо имя русского Месси

Экс-футболист «Спартака» Давыдов назвал Тюкавина русским Месси

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов заявил, что считает футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина русским Лионелем Месси, передает «Матч ТВ».

«Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится. Я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта», — сказал Давыдов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел 22 матча, забив девять мячей.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Тюкавин призвал не винить только Игоря Лещука в поражении от «Спартака».

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