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Олимпийский чемпион: буду счастлив, если Овечкин побьет рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Легков: я буду болеть за Овечкина

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James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что он будет болеть за форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина, передает Мetaratings.

«Я вижу, что Овечкин догоняет Гретцки, и ему остается не так много шайб, чтобы побить рекорд. Я был бы счастлив, если бы он смог это сделать. Я буду болеть за Александра», — сказал Легков.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 33 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Овечкин вошел в историю НХЛ.

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