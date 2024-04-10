Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Радимов: просто так «Зенит» не обыграет «Краснодар»

Экс-футболист Радимов предрек «Зениту» трудности в игре с «Краснодаром»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Экс-футболист Владислав Радимов заявил, что петербургскому «Зениту» будет сложно в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «РБ Спорт».

«Конечно, «Зениту» будет непросто. В последних матчах на выезде «Зенит» выиграл в РПЛ только у «Урала». И даже в Самаре имел проблемы. Так что в Краснодаре «Зенит» просто так точно не победит», — сказал Радимов.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Последний матч россиян в еврокубках состоялся 24 февраля 2022 года. В том матче была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Ранее в «Зените» заявили, что обладают гегемонией в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами