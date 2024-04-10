Радимов: просто так «Зенит» не обыграет «Краснодар»

Экс-футболист Владислав Радимов заявил, что петербургскому «Зениту» будет сложно в гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает «РБ Спорт».

«Конечно, «Зениту» будет непросто. В последних матчах на выезде «Зенит» выиграл в РПЛ только у «Урала». И даже в Самаре имел проблемы. Так что в Краснодаре «Зенит» просто так точно не победит», — сказал Радимов.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Последний матч россиян в еврокубках состоялся 24 февраля 2022 года. В том матче была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Ранее в «Зените» заявили, что обладают гегемонией в России.