Светлана Кузнецова: Рублев завершил турнир в Монте-Карло фирменным психом

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова в своем Telegram-канале прокомментировала поражение Андрея Рублева в матче второго круга турнира в Монте-Карло от австралийца Алексея Попырина.

«Завершил матч Андрей против Алексея Попырина из Австралии фирменным психом. Думаю, Андрей — очень ранимый человечек и до сих пор рефлексирует по поводу той дисквалификации на турнире в Дубае», — написала Кузнецова.

Рублев сложил с себя чемпионские полномочия после победы на этом турнире в 2023 году.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее россиянин разгромно уступил Джоковичу на турнире в Монте-Карло.