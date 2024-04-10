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Жена Карпина рассказала, за кого она будет болеть на Евро-2024

Дарья Карпина: на Евро буду болеть за Грузию и за Германию

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dasha.karpina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала в своих соцсетях, что будет болеть на Евро-2024 за сборные Грузии и Италии.

«Буду болеть за Грузию и за Германию. Была в Германии в 2006 году в молодежном лагере. Как раз там шел чемпионат мира, такая атмосфера. Заразилась от местных ребят симпатией к сборной Германии», — написала Карпина.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции. Немецкая сборная померится силами со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Действующими чемпионами мира являются итальянцы, которые в решающем матче обыграли Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Хвича может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

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