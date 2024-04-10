Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Реале» недовольны полем домашнего стадиона

Relevo: игроки и тренеры «Реала» недовольны качеством поля «Сантьяго Бернабеу»

close
100%
Официальный сайт мадридского «Реала»

Футболисты и тренерский штаб мадридского «Реала» остались недовольны качеством поля «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сотрудники клуба отмечали подобную проблему еще в прошлом году, однако ее решение за это время так и не было найдено. Отмечается, что после прошедшего матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» агрономы клуба взяли пробу почвы для анализа ее состояния с целью выявления проблем в ней.

В рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 апреля. 10 апреля свои четвертьфинальные матчи проведут «Атлетико» и «Боруссия», а также «ПСЖ» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами