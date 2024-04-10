В «Реале» недовольны полем домашнего стадиона

Футболисты и тренерский штаб мадридского «Реала» остались недовольны качеством поля «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сотрудники клуба отмечали подобную проблему еще в прошлом году, однако ее решение за это время так и не было найдено. Отмечается, что после прошедшего матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» агрономы клуба взяли пробу почвы для анализа ее состояния с целью выявления проблем в ней.

В рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал на своем поле «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 3:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 апреля. 10 апреля свои четвертьфинальные матчи проведут «Атлетико» и «Боруссия», а также «ПСЖ» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком».