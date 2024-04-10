Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разбрызгивание мочи по стадиону «Локомотива» назвали позором

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал позором разбрызгивание мочи по «РЖД Арене»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов возмутился эпизодом российского телесериала «Красный 5», в котором трибуны и газон «РЖД Арены» облили мочой. Наумов назвал это позором медиаслужбы «Локомотива», которая, по его мнению, могла дать разрешение на подобные съемки. Слова экс-главы «Локомотива» приводит Legalbet.

«Для болельщиков стадион — это святое место. Если вы снимаете сериал, показывайте какой-нибудь безымянный стадион. Но ни в коем случае нельзя показывать ту арену, куда приходят фанаты такого клуба, как «Локомотив».

Я очень возмущен этим безобразием. Это позор для тех, кто это допустил и разрешил, — для медиа-службы в том числе.

Даже если об этом узнали постфактум, то нужно принимать меры, чтобы убрать эти кадры и чтобы такого никогда не повторялось», — сказал Наумов.

В одном из эпизодов сериала «Красный 5» главного отрицательного персонажа заманивают в ловушку на «РЖД Арене» при помощи львиной мочи. Ее разбрызгивают через клизмы по всему стадиону, в том числе на скамейках запасных, где сидят футболисты и тренеры во время матча, и на VIP-ложах для почетных гостей арены.

Ранее стало известно, что «Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами