Разбрызгивание мочи по стадиону «Локомотива» назвали позором

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов возмутился эпизодом российского телесериала «Красный 5», в котором трибуны и газон «РЖД Арены» облили мочой. Наумов назвал это позором медиаслужбы «Локомотива», которая, по его мнению, могла дать разрешение на подобные съемки. Слова экс-главы «Локомотива» приводит Legalbet.

«Для болельщиков стадион — это святое место. Если вы снимаете сериал, показывайте какой-нибудь безымянный стадион. Но ни в коем случае нельзя показывать ту арену, куда приходят фанаты такого клуба, как «Локомотив».

Я очень возмущен этим безобразием. Это позор для тех, кто это допустил и разрешил, — для медиа-службы в том числе.

Даже если об этом узнали постфактум, то нужно принимать меры, чтобы убрать эти кадры и чтобы такого никогда не повторялось», — сказал Наумов.

В одном из эпизодов сериала «Красный 5» главного отрицательного персонажа заманивают в ловушку на «РЖД Арене» при помощи львиной мочи. Ее разбрызгивают через клизмы по всему стадиону, в том числе на скамейках запасных, где сидят футболисты и тренеры во время матча, и на VIP-ложах для почетных гостей арены.

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