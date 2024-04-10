«Автомобиль с названием «Помойка»: Губерниев необычно высказался об озвучке российской FIFA

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил желание озвучить российский футбольный симулятор, но подчеркнул, что это будет зависеть от нескольких условий. Слова комментатора приводит Legalbet.gg.

«Было бы мне интересно озвучить российский аналог FIFA? Если бы ко мне обратился Пол Стэнли из группы «Kiss» записать с ним совместный альбом, то я бы, скорее всего, согласился. Это разговор о «если бы». Отвечая на ваш вопрос, конечно, да. Без проблем. Это будет зависеть от некоторых условий», — сказал Губерниев.

При этом комментатор подчеркнул, что перед началом озвучки ему было бы важно убедиться в высоком качестве игры.

«Если бы ко мне обратился автомобиль с гордым названием «Помойка», у которого три колеса и нет руля, и спросил: «Вам было бы интересно стать рекламным лицом такого автомобиля?» — я бы не стал», — сказал Губерниев.

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