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«Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком»

«Зенит» бесплатно раздает билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» бесплатно раздает билеты на ответный полуфинальный матч Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в своем Telegram-канале.

Для того чтобы получить бесплатный билет на этот матч, желающим будет необходимо 14 апреля оформить Fan ID. Сделать надо это будет в специальном центре, расположенном на Крестовском острове.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в среду, 17 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» также лидирует и в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени. Вендел пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Ранее в «Зените» заявили, что обладают гегемонией в России.

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