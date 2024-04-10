Стал известен лучший игрок РПЛ в марте

Нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальных сетях.

Футболист по итогам трех сыгранных туров отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. В борьбе за приз игрок опередил полузащитника московского «Локомотива» Максима Глушенкова, своего одноклубника Кирилла Щетинина, форварда «Сочи» Мартина Крамарича и нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. До этого нападающий выступал у себя на родине в Иране и за португальскую «Санта-Клару». В 2023 году он в составе сборной Ирана завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

«Ростов» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на девятом месте в турнирной таблице. В этом туре ростовчане сыграли вничью с идущим на последнем месте «Сочи» со счетом 2:2. Мохеби отыграл матч полностью и получил желтую карточку.

Всего в текущем сезоне иранец провел в РПЛ 21 матч, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

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