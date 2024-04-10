Знаменитый футболист чуть не стал инвалидом

Известный тренер Валерий Овчинников рассказал о том, как работал в нижегородском «Локомотиве» с нападающим Андреем Талалаевым, который затем построил тренерскую карьеру и в данный момент возглавляет подмосковные «Химки». Слова Овчинникова приводит Legalbet.

«Вспоминая карьеру Талалаева, когда он играл у нас в «Локомотиве», то у него было тяжелое время, проблемы с коленом... вообще беда. Он не мог играть даже вполсилы. Он пытался реанимировать себя как игрока, но в процессе работы мы понимали, что он мог остаться инвалидом. От него все команды отвернулись, а мы приняли его с удовольствием», — сказал Овчинников.

Специалист предположил, что именно тяжелая травма колена привела к тому, что Талалаев начал строить тренерскую карьеру. Овчинников высоко оценил нынешние успехи Талалаева на тренерском поприще.

«Он в каждой команде все доказывает, как и сейчас в «Химках». Думаю, он выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ) (сейчас «Химки» играют во втором по значимости дивизионе страны — Первой лиге), потому что это специалист, который должен работать в высшей лиге», — сказал Овчинников.

В данный момент «Химки» под руководством Талалаева лидируют в Первой лиге с 45 очками. Ранее специалист возглавлял московское «Торпедо», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

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