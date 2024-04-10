Тренер «Лацио» Сарри отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 65-летний специалист принял данное решение из-за наличия договоренности с руководством «Милана» о работе. Сарри должен возглавить «россонери» по окончании нынешнего сезона, сменив на данном посту соотечественника Стефано Пиоли.

Действующим тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Гильермо Абаскаля назвали чудаком и шарлатаном.