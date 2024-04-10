Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Лацио» Сарри отказался возглавить «Спартак»

«Спорт-Экспресс»: тренер «Лацио» Сарри отказался заменить Абаскаля в «Спартаке»

close
100%
Джузеппе Маффиа/РИА Новости

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 65-летний специалист принял данное решение из-за наличия договоренности с руководством «Милана» о работе. Сарри должен возглавить «россонери» по окончании нынешнего сезона, сменив на данном посту соотечественника Стефано Пиоли.

Действующим тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Гильермо Абаскаля назвали чудаком и шарлатаном.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами