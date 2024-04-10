Овечкин повторил достижение Ларионова

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил достижение главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова по количеству набранных очков за результативность в сезоне в возрасте 38 лет.

По итогам игры регулярного чемпионата сезона-2023/24 против «Детройт Ред Уингз» Овечкин набрал 63-е очко. Столько же очков в сезоне-2001/02 набрал Ларионов, выступавший за «Детройт», сумев забросить 14 шайб и отдав 49 результативных передач.

В списке самых результативных 38-летних игроков Овечкин и Ларионов делят 11-е место. Лидирует с показателем в 82 балла канадец Адам Оутс (13 голов и 69 передач).

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода, оформив 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее легенда «Вашингтона» поздравил Александра Овечкина с уникальным рекордом.