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Овечкин прокомментировал победную шайбу в ворота «Детройта»

Форвард «Вашингтона» Овечкин прокомментировал победную шайбу в ворота «Детройта»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз».

По его словам, ключевым моментов по ходу голевой атаки стала работа Ти Джей Оши, чей проход смог создать смуту в обороне «Ред Уингз».

«Оши проделал потрясающую работу на синей линии, и мы смогли выйти два в одного. Я знал, что до конца периода оставалось 15 или 20 секунд, поэтому попытался бросить с надеждой, что шайба окажется в сетке. Здорово, что так и вышло», — заявил Овечкин журналистам после матча.

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода, оформив 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ старше 38 лет с 30+ шайбами в сезоне.

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