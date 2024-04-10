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Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему скучает по России

Экс-тренер «Спартака» Рианчо заявил, что, находясь в Испании, скучает по россиянам

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в интервью Sport24 заявил, что после возвращения в Испанию ему недостает общения с россиянами.

По его словам, в каждой стране есть свои плюсы и минусы.

«Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране. При этом, как и в России, у нас есть свои трудности. В Испании мне не хватает российских людей. Еще я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», — заявил Рианчо.

В 2018 году Рианчо перешел на работу в московский «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. 22 октября 2018 года, после увольнения Карреры со своего поста, Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Всего у руля команды он провел шесть матчей. В ноябре этого же года он покинул «Спартак» после назначения Олега Кононова на эту должность.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» спасся в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

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