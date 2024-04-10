Побит рекорд Овечкина по голам в НХЛ в XXI веке

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке, принадлежавший капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

26-летний американец поразил ворота в победном матче против «Нью-Джерси Дэвилз», завершившемся со счетом 5:2. После этого гола в активе Мэттьюса стало 66 шайб — для достижения этого результата игроку понадобилось провести 77 матчей в текущем сезоне. До этого лучшим показателем в XXI веке являлась отметка в 65 шайб, установленная Овечкиным в сезоне-2007/08.

Всего в нынешнем сезоне американец набрал 104 очка. Средняя результативность сезона-2023/24 составляет 6,22 гола за игру (на 0,14 меньше, чем в сезоне-2022/23).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки.