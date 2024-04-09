Стадион «Локомотива» облили мочой в новом российском сериале

На российском телевидении вышел новый сериал, который носит название «Красный 5». По сюжету стадион «Локомотива» «РЖД Арену», облили львиной мочой.

Во второй серии главного злодея заманивают в ловушку, которая находится на «РЖД Арене», с помощью львиной мочи. Для этого жидкость разбрызгивают с помощью клизмы по трибунам стадиона, скамейкам запасных и полю.

Данные сцены сериала не оставили равнодушным болельщиков «железнодорожников», которые в соцсетях призывают руководство клуба ответить, почему подобное допустили.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набрав 36 очков, делит с ЦСКА четвертое место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

Также подопечные Михаила Галактионова вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале «Уралу» 0:1.

Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» написал заявление на свою бывшую жену.