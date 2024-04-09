Игрок «Локомотива» написал заявление на свою бывшую жену

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян написал заявление на свою бывшую жену Кристину Строкову. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

«Давайте поддержим Наира Тикнизяна, чтобы он стал наконец-то просто достойным отцом своему сыну и мужчиной. И перестал разными способами уклоняться от своей ответственности, беспокоясь только о своих капиталах.

Но когда я воспитываю ребенка одна, а второй живет, не принимая никакого участия, и заводит новых детей, где он находит совесть попытаться еще повесить на меня подобное преступление?» — написала Строкова.

Таким образом Строкова сообщила, что Тикнизян обвинил ее в снятии денежных средств с его банковского счета. В январе 2021 года у пары родился сын Эмилиан.

В ноябре 2023 года Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Тикнизян выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 18 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее игрока сборной России и ЦСКА назвали тормозом.