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Игрок «Металлурга» об «Автомобилисте»: мы — мужики, а они валяются как не пойми кто

Юров описал игроков «Автомобилиста» словами «валяются как не пойми кто»

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Металлург

Нападающий «Металлурга» Данила Юров раскритиковал поведение игроков «Автомобилиста» в последнем очном матче. Его слова передает «Матч ТВ».

«В равных составах 5 на 5 мы однозначно быстрее. Успеваем их везде накрывать. Думаю, что дома мы покажем совсем другой хоккей. Мы будем еще быстрее.

Нас их поведение не обижает. Мы — мужики, играем в мужскую игру. Это их дело, что они валяются как не пойми кто, даже говорить не буду. Мы на это не обращаем внимания. Играем в свой хоккей. А что они там изображают, для нас это не имеет значения», — сказал Юров.

9 апреля «Металлург» уступил «Автомобилисту» со счетом 3:5. В начале стартового отрезка магнитогорцы вели 3:0. Юров стал автором третьей заброшенной шайбы.

Счет в серии после этого матча стал 2:2. Следующая игра между соперниками пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Ранее в финал Кубка Гагарина уже вышел «Локомотив», который обыграл «Трактор» 4:0 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы обыграли «Ак Барс».

Ранее российский хоккеист отказался играть в НХЛ из-за геополитической ситуации.

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