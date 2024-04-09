Стало известно, во сколько раз меньше россиян поедет на ОИ-24 по сравнению с Играми 2020 года

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о количестве россиян, которые смогут поехать на Олимпийские игры в Париж. Его слова передает РИА Новости.

«Говоря об Олимпиаде, мы не знаем, сколько атлетов в нейтральном статусе квалифицируются на Игры, но эксперты прогнозируют 40 или более спортсменов. В Токио от Олимпийского комитета России приняли участие 330 спортсменов.

Говоря о тех атлетах из России, которые могут принять участие в Играх в нейтральном статусе, они остаются подвержены тестированию в соревновательный и внесоревновательный периоды», — сказал Банька.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее чемпион ОИ заявил, что Британия пытается усыпить бдительность российских спортсменов.